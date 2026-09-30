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中鋼總座陳守道可望延任
中鋼（2002）昨（29）日公告，總經理陳守道9月30日屆齡退休；預期仍將受重用，繼續延任中鋼總經理職務，以維持中鋼以及鋼鐵產業穩定。
業內指出，陳守道是鋼鐵生產部門專家，邏輯清楚、具行動力，輔佐董事長黃建智為公司治理加分。
隨著當前國際鋼鐵產銷走出低谷進到復甦，中下游訂單需求明顯增溫，中鋼並已成功生產頂級電磁鋼片，可廣泛應用在機器人、無人機等風口產業鏈，鋼材附加價值與獲利能力穩定向好，陳守道續任總經理，凸顯政府對中鋼現有經營團隊的期許與肯定。
陳守道出身生產部門，長期熟悉煉鐵、煉鋼及鋼鐵製程管理，管理風格重視數據、邏輯與執行效率。在董事長黃建智接掌中鋼後，面對全球鋼鐵業產能過剩、貿易壁壘、低碳轉型及產品高值化等多重挑戰，生產端與經營端能否緊密銜接，成為中鋼轉型的重要課題；陳守道所累積的製程及現場管理經驗，也因此具有延續經營穩定性的價值。
尤其目前國際鋼市供需結構已有改善跡象。中鋼最新營運展望指出，各國科技基建與國防支出增加、中國持續推動減產與產能置換，以及印度等新興市場成長，均有利鋼鐵需求逐步復甦；不過地緣政治、能源成本、通膨與貿易壁壘仍是後續變數。更重要的是，中鋼正從傳統大量生產轉向「精緻鋼廠」。
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