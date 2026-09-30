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華新、燁聯審慎調漲盤價
華新（1605）、燁聯昨（29）日同步開出10月不銹鋼盤價。華新304維持平盤，304含銅及快削系列每公噸調漲1,000元、316調漲2,000元；燁聯則調漲304每公噸1,000元，316L附價及430維持平盤。
在原料、能源成本仍居高檔下，兩大不銹鋼廠持續反映成本，但調整幅度轉趨審慎。
華新表示，國內廢不銹鋼行情較前月上漲近5%，鋼廠生產成本持續承壓，加上AI基礎建設需求擴張，帶動液冷、傳輸設備零組件使用的銅、鉬等金屬原料價格維持高檔。
不過，考量下游客戶接單競爭力，10月基礎鋼種價格維持平盤，僅針對含特定合金鋼種適度調漲，以反映原料成本。
華新先前指出，第3季台灣不銹鋼事業在鎳等原料價格高檔支撐下，產品價格相對穩定，整體表現估與第2季相當。
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