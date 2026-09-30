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彰源8月獲利年跳增五倍

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受惠鎳價上漲、不銹鋼行情走揚，不銹鋼管板廠彰源（2030）營運升溫，庫存價值與產品售價走高，加工利差擴大，營收獲利呈現大幅增長。

彰源8月營收11.7億元、年增58%，稅前盈餘9,600萬元、年增660%；稅後純益7,300萬元，較去年同期大增508%，等於暴增五倍以上，每股純益0.26元，獲利增幅遠高於營收成長，顯示產品價格回升後，營運槓桿開始發揮。

彰源表示，8月營收與獲利大幅成長，主要是鎳價上漲，帶動不銹鋼產品售價走高。不銹鋼價格與鎳、鎳生鐵、不銹鋼廢料及鉻、鉬等原料高度連動，當原料行情由低檔回升，上游鋼廠調高盤價，下游庫存價值與產品售價也跟著改善，對既有庫存及加工利差均相對有利。

上市不銹鋼廠主管表示，國內不銹鋼漲勢明確，燁聯10月新價每公噸再漲1,000元，近三個月300系累計漲4,000元，反映鎳生鐵、不銹鋼廢料及鉬等原料成本走高，帶動下游回補庫存。

但最新國際鎳市出現新的變化，印尼今年一度計畫將鎳礦生產配額由去年的3.79億公噸大幅降至2.5億至2.6億公噸，曾推升LME鎳價在5月站上每公噸2萬美元；但隨部分礦商配額增加，以及印尼擴大自菲律賓等地進口鎳礦，近期LME鎳價回落至約每公噸1.65萬美元。

彰源後續行情要觀察鎳價是否維持每公噸1.6萬美元以上相對穩定區間，以支撐不銹鋼價格。國際商情顯示，全球不銹鋼產量今年上半年仍年增5%，但全球交易所精煉鎳庫存仍高達約47.8萬公噸，短期鎳價要再大幅飆升，仍面臨庫存壓力。

鎳價 不銹鋼 營收

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