漢翔攻無人機 加速布局

漢翔（2634）加速無人機布局，總經理莊秀美表示，明年將是漢翔「無人機元年」，自主研發的首款「黑翼」無人機及無人機反制系統可望在明年開始貢獻營收；另外，「Green UAS」也預計今年底通過認證，有助拓展國際「非紅供應鏈」市場商機。

莊秀美進一步說明，漢翔在美國亞利桑那州鳳凰城的廠區，未來將規劃為三個廠區，除了發動機之外，其中一個廠區不排除保留作為無人機生產基地，只要美國客戶針對無人機產品提出明確的在地製造要求與訂單支撐。

莊秀美指出，目前國際趨勢在無人機，大家都看到無人機是一種不對稱作戰，完全翻轉了過去要用高價軍武來作戰的概念，現在國家政策把重點放在推動無人機，未來漢翔會在無人機這塊有比較多的琢磨，除了首款黑翼無人機，內部規劃明年將推出更多無人機產品。

「國防暨軍民通用產業技術主題展」明（1）日在台中國際會展中心登場。漢翔將首度展示自主研發的黑翼（Black Wing）無人機原尺寸實機、「I-SEE」無人機及無人機反制系統等產品，展現跨入全球軍用無人機市場的能量。

漢翔跳脫單純的代工與系統整合，透過黑翼無人機建立自有的無人機產品線，作為搶進國內外國防及軍工商機的重要利器。尤其，在立法院通過無人機預算之後，進一步瞄準國防部未來龐大的無人機採購需求。

另外，I-SEE無人機概念，實際上就是漢翔近年重磅推出的「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，其核心正是賦予無人機一雙能「看環境、找位置」的眼睛。

莊秀美也揭露漢翔布局無人機的最新進度，其中透過工研院進行的Green UAS認證，預計今年底通過認證；後續將展開Blue UAS的認證，目前金屬中心正在爭取第三方認可評鑑機構，漢翔也不排除與金屬中心合作，以卡位美國非紅供應鏈的位置。

而漢翔先前攜手美商Shield AI，以V-BAT垂直起降無人機成功拿下海巡署艦載無人機標案，規模約12億元，預計今年底開始出貨。