湧盛10月上櫃 每股75元

漢翔（2634）加速無人機布局，總經理莊秀美表示，明年將是漢翔「無人機元年」，自主研發的首款「黑翼」無人機及無人機反制系統可望在明年開始貢獻營收；另外，「Green UAS」也預計今年底通過認證，有助拓展國際「非紅供應鏈」市場商機。

2026-09-30 00:03