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湧盛10月上櫃 每股75元
湧盛電機（2249）搶攻全球車用空調壓縮機售後維修（AM）市場，受惠歐美供應鏈重組及新市場開拓，營運可望穩定成長，公司預計10月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價每股75元。
湧盛昨（29）日舉辦上櫃前業績發表會。董事長林麗玉表示，車用空調壓縮機技術門檻高，全球原廠零組件（OE）市場長期由DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等國際大廠主導，AM市場製造商則集中於中國大陸。
湧盛以自主研發製造、自有品牌SIGMA JP及超過3,000項產品切入，是全球AM壓縮機供應鏈中少數具規模化自主製造能力的台灣業者。
湧盛第2季每股純益1.33元，高於去年同期0.66元；上半年每股純益5.34元，低於去年同期5.8元。
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