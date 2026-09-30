大億交通（1521）經營主導架構出現成立以來最大變化，該公司昨（29）日召開董事會，推選原副董事長、日本小糸製作所代表人岩邊惠出任董事長。

業內指出，這也是大億交通創立以來，董事長首度由創辦人吳俊億以外人士接任，並首度由日方重要股東代表掌舵，象徵公司經營正式進入全新階段。

大億交通表示，吳俊億已於9月21日辭去董事長職務，但仍保留董事身分，未來將以大億集團總裁及創辦人身分持續參與公司發展，在經營策略及股東溝通等方面提供意見。

大億由吳俊億創立，1988年與日本小糸製作所合資，小糸長期為公司重要股東及技術合作夥伴。

此次由小糸代表岩邊惠接任董事長，雖然股權結構未見重大變動，但最高經營決策職位首次由創辦人交棒給日方代表，仍是公司經營架構的重要轉折。

公司表示，後續將推動兩階段接班計畫，積極培養專業經理人，逐步建立專業化經營團隊。未來仍以車燈本業為核心，強化產品開發與客戶服務，並結合小糸的技術及國際客戶資源，提高新世代車燈市場競爭力。

營運方面，大億今年前八月合併營收25.54億元，較去年同期23.34億元成長9.41%；其中8月營收2.49億元，年減6.07%。

今年前六月多數月份營收優於去年同期，帶動累計營收維持成長，顯示在國產車市場仍有壓力下，本業營運較去年改善。

獲利同步回升。大億今年上半年營收20.04億元，營業利益5,983萬元，稅後純益7,193萬元，每股純益0.94元，顯示營收規模回升後，獲利表現也跟著改善。

大億為台灣主要汽車車燈OEM供應商，長期供貨國內車廠。近年國產車市場規模縮減，對傳統車燈供應鏈形成壓力，但車燈產業正快速朝LED、智慧頭燈、電子控制及系統整合發展，供應商參與車廠新車共同開發的重要性也同步提高。