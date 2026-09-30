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技嘉展身手 衝雲端運算
技嘉（2376）昨（29）日表示，將於10月12日參加在美國聖荷西舉行的「OCP Global Summit 2026」，展示最新人工智慧（AI）機櫃與開放運算解決方案，衝刺北美市場雲端運算商機，並看好下半年營運展望將優於上半年。
技嘉表示，該公司將攜輝達亮相全球最重要的開放運算盛會，帶來最新機櫃級與開放運算解決方案。展出產品包括TO46-SD3：搭載NVIDIA HGX B300的液冷GPU伺服器；NVIDIA Vera Rubin NVL72：下一代機櫃級 AI運算平台，及更多最新Rack-Scale與開放運算技術產品。
技嘉8月營收474.01億元，為同期新高，月增7.2%，年增98.43%，今年前八個月營收為3,408.83億元，同步改寫同期新高。
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