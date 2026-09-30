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禾伸堂8月每股純益1.33元 喊擴產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

禾伸堂（3026）昨（29）日公告8月自結稅後純益2.21億元，年增2.85倍，每股純益1.33元。在AI伺服器電源升級，帶動高階積層陶瓷電容（MLCC）需求升溫的趨勢下，該公司積極擴充台灣、日本產能，並拉高AI產品比重，為後續營運增添成長動能。

禾伸堂今年8月營收14.4億元，年增33.22%，累計前八月營收106.56億元，年增20.41%，單月獲利年增幅明顯高於營收，表現亮眼。

展望後市，AI伺服器功耗與運算密度提升，電源系統對高壓、大尺寸NP0 MLCC需求同步增加，禾伸堂聚焦大尺寸、低容值產品，隨AI電源應用擴大，高階產品出貨動能增強。

禾伸堂上半年AI產品在被動元件應用占比約25%至30%，目標年底提升至40%，伴隨AI訂單比重增加，公司也逐步調降中低階產品比重，將產能轉向高階應用，持續改善產品組合。

禾伸堂 營收 伺服器

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