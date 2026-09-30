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環球晶8月每股純益1.47元 動能強
環球晶（6488）（29）日公布8月自結歸屬母公司業主淨利7.04億元，年增1.44倍，每股純益（EPS）1.47元。
該公司累計前八月合併營收為389.41億元，年減3.1%，上半年每股純益11.87元。
環球晶董事長徐秀蘭先前估計，今年仍能實現業績持平到成長，明年則將迎來營收顯著提高的一年。同時，今年下半年與明年首季矽晶圓現貨價可望上漲，環球晶明年上半年就會開始出現長約預付款顯著增加的狀況。
美國記憶體大廠美光日前宣布與環球晶合作，簽訂長達十年的矽晶圓供貨長約，並提供環球晶5億美元的策略性資金支持。環球晶沒有揭露目前的長約比率，不過除了與美光簽訂的十年長約之外，也強調有愈多客戶與其洽談長約，且應用範圍從記憶體延伸至邏輯與特殊晶圓等。
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