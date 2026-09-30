中華電強攻次世代通訊

迎接6G新浪潮，電信龍頭中華電信（2412）網路技術分公司總經理賈仲雍昨（29）日表示，中華電信布局5G SA（獨立組網）、衛星，接軌6G，緊跟國際標準，掌握6G六大趨勢。

賈仲雍昨日應邀參加「2026 ITRI ICT TechDay」，以「中華電信海地星空韌性佈局規劃」為題，分享中華電信在次世代通訊布局。

過去5G網路多架構在4G核心網路之上，屬於NSA（非獨立組網），要接軌6G，5G網路得先完成SA架構，賈仲雍表示，目前全球有15%營運商已經開始走向SA，SA技術發展愈來愈成熟，且發揮5G高速的特性，同時加上網路切片技術，讓企業、球場、軍警政消等應用都有專屬頻寬可以使用。

目前3GPP正緊鑼密鼓研擬6G標準，賈仲雍分享，預期2029年至2030年可望看到6G上路，而未來6G定義除擴大、增強5G的「高低大（高速、低延遲、大連結）」外，更加入衛星、AI以及感測網路，中華電信則緊跟國際標準發展趨勢，掌握6G先機。

現在全球關注衛星通訊，賈仲雍分析，目前全球30%陸地擁有行動網路，加計龐大海洋等，整個地球僅有10%擁有行動網路涵蓋，其他九成則需靠衛星提供通訊服務，船舶、飛機及無人機在沒有行動網路涵蓋的情況下，可望透過衛星網路傳輸。

中華電信董事長簡志誠近年積極推動「海地星空」計畫，就是要提供綿密全涵蓋的網路服務，隨時隨地都可以通訊無礙。賈仲雍表示，中華電信持續布局低中高軌衛星以及國際海纜，同時增建國際海纜以及國際海纜站。

此外，各界也關注手機直連服務，賈仲雍表示，手機要直接連上衛星，還需要一段時間發展，尤其衛星使用頻率頻段是專屬頻段，國內要開放手機直連衛星，晶片、手機、衛星基地台等生態系支持，加上數位部的頻譜規劃，才可望成真。