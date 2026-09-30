聽新聞
0:00 / 0:00

東擎推新工業平台搶市

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

東擎（7710）昨（29）日發表全新工業邊緣運算平台系列，搭載英特爾Core系列3處理器（Wildcat Lake-U），以高能源效率運算與整合式AI加速能力，滿足主流工業與嵌入式邊緣應用多元的運算需求。

東擎表示，全新平台整合CPU、GPU與NPU運算引擎，最高提供40 TOPS AI運算效能，並支援最高64GB DDR5 6400 MHz記憶體、高速擴充與儲存、豐富I/O介面及多顯示輸出功能。

產品陣容涵蓋工業電腦主機板、NUC主板與精巧型NUC BOX嵌入式工業電腦系統，提供符合不同應用需求的適切運算方案，適用於工業控制、HMI人機介面、智慧閘道器、智慧零售、數位看板等主流邊緣運算應用。

東擎董事長李俊瑩先前表示，工業電腦產業已經演變出三大商機，首先，AI從雲端走到邊緣、工廠與機器人，都需要更高算力，即時穩定可靠的平台，東擎提供軟硬整合平台，快速把邊緣AI解決方案導入企業。其次，隨著AI快速發展，資安與法規已經進入到工廠，交通，能源等領域，該公司因此布局工業資安市場。最後，自動化發展正走向開放架構，未來自動化系統，可互換兼容開放，也是東擎可以著手的地方。

東擎受惠娛樂領域的遊戲串流服務大型專案出貨，上半年營收逼近2025年全年18.3億元水準，上半年獲利超越去年全年。

工業電腦 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東擎推出Intel Core系列3平台 拓展主流邊緣運算布局

宜鼎推工業級DDR5 8000 RDIMM 鎖定邊緣AI與高效能運算

輝達破天荒訂AI工廠儲能認證規範 群聯意外成為大贏家

鑫創邊緣AI業務成長

相關新聞

搶全球商機！6G供應鏈 跨步出擊

SpaceX等全球衛星營運商持續發射衛星，6G標準也如火如荼進行中，工研院攜手台灣廠商光寶（2301）、仁寶、智易及達運光電等，打造5G基地台以及低軌衛星使用者終端（UT），搶進全球衛星及6G商機。

漢翔攻無人機 加速布局

漢翔（2634）加速無人機布局，總經理莊秀美表示，明年將是漢翔「無人機元年」，自主研發的首款「黑翼」無人機及無人機反制系統可望在明年開始貢獻營收；另外，「Green UAS」也預計今年底通過認證，有助拓展國際「非紅供應鏈」市場商機。

精材營運大進補

台積電先進封裝產能滿載，委外釋單效應擴大，供應鏈透露，台積電將把相當於OS段總產能約兩成訂單，逐步交由精材（3374）承接，相關設備已陸續進駐，預計明年相關產能將較今年成長2.5倍，在大客戶訂單挹注、新產能開出的趨勢下，精材營運成長可期。

半導體設備鏈 強勢

市場傳出晶圓代工龍頭台積電評估於美國德州達拉斯建立第二園區，規劃再興建六座先進晶圓廠。受海外擴廠潛在利多激勵，半導體設備與廠務供應鏈昨（29）日買盤湧入、逆勢走揚，指標股萬潤（6187）、瑞耘強攻漲停，弘塑、均華、志聖等亦走強。

程曦資訊攻AI 營運正向看待

數位資訊轉型及整合供應商程曦資訊（6898）全力搶攻AI商機，董事長黃士軍表示，公司導入AI數年，預計明年全面進軍AI企業流程再造（AI BPR）市場，對今年、明年營運正向看待。

聯嘉光通訊布局 大躍進

車用LED光源廠聯嘉投控（3717）昨（29）日開法說會，總經理黃昉鈺表示，聯嘉確立汽車光電、Mini-LED顯示應用與AI光通訊三大成長動能，其中，高速光通訊第4季啟動800G VCSEL試產線，藉由新事業與產能布局迎來跳躍式成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。