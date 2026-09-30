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東擎推新工業平台搶市
東擎（7710）昨（29）日發表全新工業邊緣運算平台系列，搭載英特爾Core系列3處理器（Wildcat Lake-U），以高能源效率運算與整合式AI加速能力，滿足主流工業與嵌入式邊緣應用多元的運算需求。
東擎表示，全新平台整合CPU、GPU與NPU運算引擎，最高提供40 TOPS AI運算效能，並支援最高64GB DDR5 6400 MHz記憶體、高速擴充與儲存、豐富I/O介面及多顯示輸出功能。
產品陣容涵蓋工業電腦主機板、NUC主板與精巧型NUC BOX嵌入式工業電腦系統，提供符合不同應用需求的適切運算方案，適用於工業控制、HMI人機介面、智慧閘道器、智慧零售、數位看板等主流邊緣運算應用。
東擎董事長李俊瑩先前表示，工業電腦產業已經演變出三大商機，首先，AI從雲端走到邊緣、工廠與機器人，都需要更高算力，即時穩定可靠的平台，東擎提供軟硬整合平台，快速把邊緣AI解決方案導入企業。其次，隨著AI快速發展，資安與法規已經進入到工廠，交通，能源等領域，該公司因此布局工業資安市場。最後，自動化發展正走向開放架構，未來自動化系統，可互換兼容開放，也是東擎可以著手的地方。
東擎受惠娛樂領域的遊戲串流服務大型專案出貨，上半年營收逼近2025年全年18.3億元水準，上半年獲利超越去年全年。
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