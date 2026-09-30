研揚年營收拚新高
工業電腦廠研揚（6579）搶攻機器人商機，看好機器人、半導體與軍工安防將成為今年三大成長動能，帶動今年營收雙位數成長，創下新高。
研揚日前推出首款搭載Intel Core Ultra系列 3處理器的Mini-ITX主機板—MIX-PTLWV1，鎖定機器視覺、機器人自動化、工業檢測等高效能邊緣AI應用。至於邊緣AI應用卡位五大領域，包含半導體、機器人、軍工、交通及AI agent，其中，研揚看好半導體、機器人、軍工相關業務動能有望呈現翻倍成長。
研揚近年AI營收占比持續提高，2025年已達20%。研揚預估，今年AI營收占比將達25%，積極目標希望衝上三成。
研揚多元布局機器人領域，日前宣布推出全新SMARC 2.1模組uCOM-Q6490，正式跨入高通（Qualcomm）技術平台，搭載Qualcomm Dragonwing QCS6490處理器，鎖定機器人、智慧醫療、工業自動化及智慧顯示等高成長的邊緣AI市場。
此外，研揚先前才在國際半導體展上，攜手德商The Imaging Source兆鎂新與睿怡科技展出，展示AI視覺晶圓檢測應用以及AI視覺機械手臂自動分揀應用，擴大搶攻大半導體設備與AI機器人商機。
研揚今年8月營收9.85億元，月增7.77%、年增26.6%，為歷史次高；累計今年前八個月營收71.26億元，年增28.4%，為同期新高。
研揚今年以來受惠景氣復甦與邊緣AI業務升溫，加上5月開始合併日本子公司AAEON Technology株式會社營收，業績強勁成長，下半年單季營收可望朝30億元大關挑戰。
展望後市，法人預估，研揚今年下半年營運將優於上半年，營運有望逐季成長，全年合併營收將創下新高，獲利賺逾一個股本，同步改寫新猷。
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