宏碁（2353）衝刺平板及顯示器產品線，宏碁平板運算事業處處長陳江村指出，下半年為歐美市場銷售旺季，且因零組件價格漲幅趨緩，帶動商用及標案市場呈現復甦，預估下半年平板業務將成長。

據研調機構IDC報告顯示，今年第2季全球平板電腦出貨量降至3,361萬台，季減5.2%、年減12.3%，寫下近幾季以來下行周期最大年降幅。

陳江村坦言，總體大環境的確聽起來不是太友善，但宏碁自身仍預期下半年平板業務將成長，對下半年需求較為謹慎樂觀。

陳江村分析，主要是因下半年為歐美市場銷售旺季，而宏碁推出的消費性產品有不一樣的特色，比如今年IFA上推出的大平板，他可以同時用來當第二個螢幕來使用。對於追求更高CP值得消費者來說，他就可以獲取到更高的價值。

陳江村表示，目前大家較關注的是供應鏈近年價格變化，但宏碁因供應鏈較為多元，因此也比較有彈性，且現在價格漲幅也開始趨緩一些。

至於在商用或標案市場方面，陳江村分析，因為零組件價格漲幅比較趨緩、穩定了，供應上面的穩定度也比較好，所以標案的機會，我們也看到有在復甦的跡象。

而在顯示器產品方面，宏碁顯示器產品管理處長王志銘認為，下半年雖然總體環境趨於保守，但宏碁會努力達成我們全年度的目標，今年相較去年成長。

值得一提的是，宏碁於今年IFA推出EP130K可攜式電子紙螢幕，為需要長時間專注工作的專業人士、閱讀愛好者與戶外行動工作者所打造。

王志銘分析，我們知道現在每天使用螢幕的時間很長，希望產品能同時提供高效率，又可以強調護眼，這是為什麼開始導入電子紙在宏碁可攜式螢幕產品線，後續會再依據市場反饋決定下一步策略。