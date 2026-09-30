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搶全球商機！6G供應鏈 跨步出擊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
工研院攜手台廠搶進衛星及6G商機
工研院攜手台廠搶進衛星及6G商機

工研院的5G/6G網路管理與組網產品（AI-RAN技術），有如為基地台配置一位24小時待命的「AI專屬網路管家」。左起為工研院資通所所長丁邦安、智宏網總經理宮文琦、現觀科技業務協理蒲俊瑋、經濟部產業技術司司長郭肇中、工研院資通所組長邱碧貞、經濟部產業技術司電資通光科科長陳曼蝶。記者李珣瑛／攝影
工研院的5G/6G網路管理與組網產品（AI-RAN技術），有如為基地台配置一位24小時待命的「AI專屬網路管家」。左起為工研院資通所所長丁邦安、智宏網總經理宮文琦、現觀科技業務協理蒲俊瑋、經濟部產業技術司司長郭肇中、工研院資通所組長邱碧貞、經濟部產業技術司電資通光科科長陳曼蝶。記者李珣瑛／攝影

SpaceX等全球衛星營運商持續發射衛星，6G標準也如火如荼進行中，工研院攜手台灣廠商光寶（2301）、仁寶、智易及達運光電等，打造5G基地台以及低軌衛星使用者終端（UT），搶進全球衛星及6G商機。

「2026 ITRI ICT TechDay」昨（29）日登場由經濟部產業技術司指導，工研院攜手多家法人與廠商合作，展出涵蓋B5G基地台晶片、6G網路管理、多軌衛星通訊及AI應用等30項跨域成果，展現在政策支持下，國內自主化生產實力。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，面對全球AI能力及生產力大規模成長，次世代通訊也正迎來由轉型新階段，從過去著重資料傳輸，進一步走向支援AI運算與智慧服務，未來台灣資通訊產業的關鍵戰略在於從單純硬體OEM／ODM代工與設備思維，升級為更高附加價值的軟硬整合、生態融合的服務思維。

展望6G技術發展，衛星及AI-RAN被業界視為是重點趨勢。工研院展出全台首座5G結合AI-RAN智慧地熱電廠，透過智慧巡檢、能源優化分析及生成式AI維運系統等應用，讓巡檢效率提升20%以上，夏季發電效率提升5%，其中，5G基地台就由光寶製造。

工研院展出智能基站系統，整合國際標準組織3GPP高軌及低軌等多軌衛星接入；更攜手仁寶，打造國產自主低軌衛星地面終端通訊系統，突破衛星設備笨重限制，打造低耗電便攜式低軌衛星地面收發射頻前端模組，整合相位陣列天線、電子波束掃描與自動衛星追蹤技術，可在不同環境下快速建立並維持穩定通訊鏈路，可廣泛應用於政府救災、國防、企業備援及偏遠地區通訊。

據了解，工研院衛星團隊除與仁寶合作密切外，也攜手智易及達運光電，投入陣列天線、使用者終端（UT）等產品。

而工研院打造AI專屬網路管家則是5G/6G 網路管理與組網產品（AI-RAN 技術），透過AI智慧化調配與優化網路資源，如同為基地台配置了一位24小時待命的「AI專屬網路管家」，已成功與和碩、智宏網、現觀及耀睿等國內大廠分別進行基地台與網管軟體的跨界合作。

供應鏈 SpaceX 衛星 衛星通訊

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