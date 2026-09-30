精材營運大進補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台積電先進封裝產能滿載，委外釋單效應擴大，供應鏈透露，台積電將把相當於OS段總產能約兩成訂單，逐步交由精材（3374）承接，相關設備已陸續進駐，預計明年相關產能將較今年成長2.5倍，在大客戶訂單挹注、新產能開出的趨勢下，精材營運成長可期。

供應鏈指出，過去台積電多在內部產能滿載後，才將部分訂單交由精材支援，如今先進封裝需求強勁，委外規模跟著放大，精材承接的訂單與產品種類同步增加，雙方合作分工進一步加深，成為精材擴大設備投資、拉升產能的重要支撐。

因應後續訂單需求，精材正加緊擴產，並提前向設備供應商預訂後續設備產能、掌握交期，業界點出，機台已經陸續進駐，擴產效益將逐步反映在明年營運，台積電釋單進度與精材新增產能接軌，有望帶動業績再上層樓。

除先進封裝相關業務外，精材測試業務也持續擴大。據了解，該公司目前手上約有近千台測試設備，後續還將增加約400台，以支應客戶新增需求，伴隨測試機台規模擴增，可承接的訂單量同步提高，為營運增添柴火。

精材測試產品組合也出現變化，過去以蘋果訂單優先，如今增加邊緣AI相關晶片，法人表示，在不同客戶、不同應用訂單接棒，有助降低單一消費性產品備貨旺淡季的影響，讓測試業務全年接單與產能利用率更趨穩定。

精材先前在法說會釋出正向展望，公司表示，測試產能擴充完成、8吋需求優於預期，新專案陸續量產，下半年營運可望明顯優於上半年，全年表現也將優於去年，明年在測試與8吋、12吋新專案支撐下，營運持續向上。

精材 台積電 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

倉佑大馬新廠Q4試量產

博大今年營收挑戰新高

台積電法說兩周後登場 特化供應鏈動起來 台特化放量突破季線

先進製程需求熱 台積電AI業績明年衝千億美元

相關新聞

搶全球商機！6G供應鏈 跨步出擊

SpaceX等全球衛星營運商持續發射衛星，6G標準也如火如荼進行中，工研院攜手台灣廠商光寶（2301）、仁寶、智易及達運光電等，打造5G基地台以及低軌衛星使用者終端（UT），搶進全球衛星及6G商機。

漢翔攻無人機 加速布局

漢翔（2634）加速無人機布局，總經理莊秀美表示，明年將是漢翔「無人機元年」，自主研發的首款「黑翼」無人機及無人機反制系統可望在明年開始貢獻營收；另外，「Green UAS」也預計今年底通過認證，有助拓展國際「非紅供應鏈」市場商機。

精材營運大進補

台積電先進封裝產能滿載，委外釋單效應擴大，供應鏈透露，台積電將把相當於OS段總產能約兩成訂單，逐步交由精材（3374）承接，相關設備已陸續進駐，預計明年相關產能將較今年成長2.5倍，在大客戶訂單挹注、新產能開出的趨勢下，精材營運成長可期。

半導體設備鏈 強勢

市場傳出晶圓代工龍頭台積電評估於美國德州達拉斯建立第二園區，規劃再興建六座先進晶圓廠。受海外擴廠潛在利多激勵，半導體設備與廠務供應鏈昨（29）日買盤湧入、逆勢走揚，指標股萬潤（6187）、瑞耘強攻漲停，弘塑、均華、志聖等亦走強。

程曦資訊攻AI 營運正向看待

數位資訊轉型及整合供應商程曦資訊（6898）全力搶攻AI商機，董事長黃士軍表示，公司導入AI數年，預計明年全面進軍AI企業流程再造（AI BPR）市場，對今年、明年營運正向看待。

聯嘉光通訊布局 大躍進

車用LED光源廠聯嘉投控（3717）昨（29）日開法說會，總經理黃昉鈺表示，聯嘉確立汽車光電、Mini-LED顯示應用與AI光通訊三大成長動能，其中，高速光通訊第4季啟動800G VCSEL試產線，藉由新事業與產能布局迎來跳躍式成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。