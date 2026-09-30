精材營運大進補
台積電先進封裝產能滿載，委外釋單效應擴大，供應鏈透露，台積電將把相當於OS段總產能約兩成訂單，逐步交由精材（3374）承接，相關設備已陸續進駐，預計明年相關產能將較今年成長2.5倍，在大客戶訂單挹注、新產能開出的趨勢下，精材營運成長可期。
供應鏈指出，過去台積電多在內部產能滿載後，才將部分訂單交由精材支援，如今先進封裝需求強勁，委外規模跟著放大，精材承接的訂單與產品種類同步增加，雙方合作分工進一步加深，成為精材擴大設備投資、拉升產能的重要支撐。
因應後續訂單需求，精材正加緊擴產，並提前向設備供應商預訂後續設備產能、掌握交期，業界點出，機台已經陸續進駐，擴產效益將逐步反映在明年營運，台積電釋單進度與精材新增產能接軌，有望帶動業績再上層樓。
除先進封裝相關業務外，精材測試業務也持續擴大。據了解，該公司目前手上約有近千台測試設備，後續還將增加約400台，以支應客戶新增需求，伴隨測試機台規模擴增，可承接的訂單量同步提高，為營運增添柴火。
精材測試產品組合也出現變化，過去以蘋果訂單優先，如今增加邊緣AI相關晶片，法人表示，在不同客戶、不同應用訂單接棒，有助降低單一消費性產品備貨旺淡季的影響，讓測試業務全年接單與產能利用率更趨穩定。
精材先前在法說會釋出正向展望，公司表示，測試產能擴充完成、8吋需求優於預期，新專案陸續量產，下半年營運可望明顯優於上半年，全年表現也將優於去年，明年在測試與8吋、12吋新專案支撐下，營運持續向上。
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