聯嘉法說會／跨足AI光通訊 800G試產線第4季啟動

聯嘉投控（3717）29日法說會，總經理黃昉鈺表示，聯嘉確立汽車光電、Mini-LED顯示應用與AI光通訊為三大成長引擎，鎖定資料中心龐大需求，第4季啟動800G VCSEL試產線，2027年推進至1.6T光引擎，並發展Micro-LED平台切入CPO矽光子及光學I/O架構，期望迎來跳躍式成長。

黃昉鈺指出，聯嘉切入AI光通訊並非跨足陌生領域，而是延伸累積逾30年的車規級光電封裝與自動化精密製造能力。技術時程規劃上，初期以VCSEL與Micro VCSEL為主要光通訊引擎，後續逐步升級至Micro-LED。車載產品方面，聯嘉同步發表AI智慧電子後視鏡系統（CMS）與信號像素化顯示模組，並持續推進UniFlex專利技術。

除了光通訊新領域，黃昉鈺表示，因應北美製造在地化剛性需求，聯嘉正與國際客戶洽談非車燈車用電子控制模組與PCBA組裝，預計2027年至2028年量產，長期營收規模可望追上甚至超越車燈模組；同時規劃將北美製造產能拓展至機器人、醫療與國防等非汽車領域，同樣鎖定2027年至2028年放量。

現有車燈業務部分，黃昉鈺指出，美系四大車廠訂單穩健成長，日、歐、韓系新客戶正對墨西哥廠報價接單中，預計第4季完成工廠稽核，2027年至2028年展開交貨。目前聯嘉在北美新車滲透率持續攀升，在美國銷售新車中，每6.8輛就有一輛採用聯嘉光源，北美新車市占率維持約12%。

為因應後續多元訂單放量，墨西哥克雷塔羅廠已成集團最重要的北美製造樞紐。黃昉鈺說明，墨西哥廠一期總產值2億美元，預估2028年滿單，二期預計2029年動工建造，擴建後總產值規模將拉升至5億美元。

產線建置方面，墨西哥廠預計由今年底8條SMT線擴增至2028年的18條產線，單月產值預估將由今年下半年的2.4億元倍增至2028年下半年的5.4億元。

營運表現上，聯嘉上半年合併營收35.32億元，年增27%，單季毛利率拉升至20%，稅後純益2.4億元，每股純益1.15元；累計前八月合併營收45.51億元，年增23%，續創歷年同期新高。