豐祥法說會／電子新業務進入爬坡期 今年表現將優於去年

汽機車零件廠豐祥-KY（5288）29日舉辦法說會，發言人高宏鎰表示，今年受惠北美休閒車市場需求放大、越南市場表現強勁，加上電子相關業務逐步放量，多項業務動能加總下，前八月營收約為去年全年營收的九成，全年營收可望優於去年。

高宏鎰表示，北美市場目前表現優於原先預期，其中主要休閒車客戶整體表現都比原先預期更好，新客戶的開發進度也相對順利。目前公司新開發案件能見度高，已看到明年的訂單需求，今年接單狀況不錯，預期明年相關業務仍可延續成長。

越南市場方面，高宏鎰指出，市場受到電動化趨勢帶動，目前電動二輪車相關業務表現不錯，傳統燃油車市場則沒有原先預期悲觀，整體市場維持一定水準，因此預期明年越南市場仍可維持目前態勢。

除了汽機車業務外，豐祥近年也積極拓展電子及健身器材等新應用。高宏鎰表示，AI伺服器相關業務目前已經開始出貨，但現階段量體仍小，營收貢獻仍在個位數，主要是協助系統廠進行相關產品開發，目前仍處於爬坡階段，預期明年出貨量將進一步放大。

針對AI伺服器相關產品，高宏鎰說明，目前主要協助客戶進行機殼等產品的開發，因應不同客戶需求持續進行調整，現階段仍會採取逐步放量方式，邊生產、邊調整製程與產品，待相關產品成熟後，再進一步放大出貨量。

健身器材業務方面，公司也已取得新客戶訂單，不過目前仍處於導入階段，預計最快明年下半年開始量產，後續將視客戶需求逐步放大。

豐祥今年整體業務受到北美休閒車、越南市場、電子相關業務逐步放量，以及新客戶開發等多項因素帶動，前八月營收已達61.3億元，約為去年全年營收的九成，在各項業務維持目前動能下，今年全年營收可比去年好。