長佳智能宣布實施庫藏股 預計買回1,417張

長佳智能（6841）今日表示，由於股價長期疲弱不振，今日宣布實施庫藏股，預計買回1,417張，買回價格區間為每股50元至70元，實施期間為9月30日至11月27日。

長佳智能表示，公司今年前兩季營收達1.67億元，較去年同期成長約2.4%。7、8月分在健康台灣深耕計畫各項計畫陸續結案情形下，兩個月合計營收已達7,000萬元，較上半年成長25.7%。但股價卻從上半年平均股價約63.3元，跌至約51-55元區間，故此次實施庫藏股主要目的為維護公司信用及股東權益，並展現對公司長期營運與產業發展的信心。

長佳智能表示，公司至今已取得57張國內外醫材許可證，包括15張美國FDA、24張台灣TFDA、6張泰國、6張馬來西亞、5張越南及1張新加坡的醫材上市許可，為國內數位醫療領域擁有最多張醫療AI軟體醫材許可的公司，這些許可證的取得充分證明公司研發技術與產品的安全和可靠性。

在國內外市場拓展方面，長佳智能也強調，目前業績亦持續成長，產品與服務已在全球70個以上客戶使用，也為公司未來在全球數位醫療市場的擴展打下堅實的基礎。子公司長聯科技則進一步將AI能力延伸至智慧機器人及實體醫療照護場域。透過軟體AI與智慧硬體的整合，集團正逐步建構從醫療AI、智慧照護到智慧醫院應用的完整生態系。