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南亞即將再創新高？ 三大法人同步買超、外資狂掃3萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股29日開高，但終場下跌392.64點，收在47,631.96點，跌幅0.81%，跌破五日線，成交量僅7,850.4億元。觀察成交量、成交值排行，成交量排行前十名幾乎都下跌，僅友達（2409）上漲；成交值部分，臻鼎-KY（4958）漲幅最大，其次為南亞（1303），而外資大買南亞3萬張、買超臻鼎近1萬張。

今日成交量前十名為主動中信台灣收益（00406A）、友達、群益臺灣加權正2（00685L）、復華富時不動產（00712）、群益ESG投等債20+（00937B）、凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）。值得注意的是，前十名幾乎都下跌，僅友達上漲2.49%，且ETF就占了8檔。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、國巨*（2327）、臻鼎、南亞、友達、聯電、聯茂（6213）、景碩（3189）。成交值部分則漲跌互見，聯茂收620元創下新高，另外臻鼎漲幅最大，上漲4.84%，南亞也有近4%的漲幅。

法人分析，AI軍備競賽白熱化，預期2026年全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出達9,760億美元，年增95.0%，2027年將持續成長38.6%至1.3兆美元，帶動銅箔基板（CCL）及印刷電路板（PCB）等AI伺服器零組件需求逐年顯著成長。

法人指出，AI及高階網通投資持續擴張，中高階產品需求急速增長，加上銅價上漲推升產品售價，南亞電（8046）子材料部門第2季營益率由前一季的13.1%攀升至19.9%，8月電子材料營收比重已達59.8%。外資看好南亞銅箔基板（CCL）業務，預估南亞CCL今明年平均售價將分別大幅成長90%與85%。

南亞高階產品如M10則入列輝達（NVIDIA）、CSP認證名單，若能順利通過，最快明年上半放量將能強力挹注業績。

南亞 三大法人

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