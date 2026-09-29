佳龍法說會／看好第4季營運優於前兩季 CLGM新材料卡位半導體供應鏈

佳龍（9955）29日舉行法說會，公司指出，受惠於廢電子廢料回收業務發酵，加上半導體高階材料接單逐步放量，第4季營運表現將會比第2季及第3季更為亮眼，且這波成長動能可望一路延續到明年與後年，對中長期營運展望抱持審慎樂觀的態度。

佳龍表示，第3季受到貴金屬標案內容變動的影響，單季營收預估會跟第2季維持在差不多的水準。不過，公司近幾年全力推動策略轉型，積極擺脫過去高度依賴貴金屬買賣的營運模式，轉向擴大布局高毛利的非貴金屬相關業務。目前非貴金屬營收比重已經從過去不到5%的水準，一路拉升到今年約13%至15%，內部目標明年進一步挑戰20%，後年更要達到25%至30%。

佳龍進一步分析，傳統貴金屬毛利率僅約1%至5%，很容易受到國際金價波動而侵蝕獲利空間，但非貴金屬產品的毛利率高達30%至50%。隨著高毛利非貴金屬產品的出貨比重持續擴大，不僅能有效降低原物料行情波動對公司帶來的營運風險，更能實質帶動整體獲利結構顯著改善。

新材料開發更是未來的關鍵亮點，佳龍指出，公司自主研發的CLGM環保新材料在今年正式迎來商業化元年。該技術強度比一般水泥高出30%至40%，具備耐高溫、耐火、隔熱及吸音等多重優勢，減碳效益更超過50%。雖然目前主要聚焦在文創品應用，但真正的業績爆發點預計將會落在明、後年。

看好半導體大廠擴廠對綠色低碳建材的龐大需求，佳龍已經攜手策略夥伴投入廠房綠色複合板材的開發。佳龍強調，半導體客戶對建材的低碳與節能降溫要求相當嚴格，一旦這款綠色複合板材順利通過客戶驗證，光是這項單一產品，未來預計就能貢獻公司整體營收約10%至15%，成為驅動中長期營運向上的新核心動能。

此外，在半導體高階材料與綠能布局上，佳龍也繳出具體成績，成功將回收貴金屬提純加工，製成金靶、金粒（Slug）、蒸鍍材及電鍍材等高階膜層材料，目前都已通過重要半導體客戶驗證，並維持穩定接單出貨節奏。

而在綠能方面，佳龍在全台建置的太陽能電廠裝置容量約1.7MW，未來幾年預期也將持續貢獻約5%的營收，為公司營運打下穩健且多元的獲利基礎。