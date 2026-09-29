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騰勢最快拚第4季上櫃 多品牌布局保健與寵物市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

騰勢（7889）24日獲櫃買中心審議通過上櫃案，由凱基證券擔任主辦券商，依照預計時程，騰勢最快可望於今年第4季掛牌上櫃。

騰勢主要布局保健食品市場，採多品牌經營模式，旗下「達摩本草」聚焦機能型保健產品，並透過D2C官網、momo、蝦皮等電商平台，以及零售通路銷售。公司近年也將AI數據分析導入產品開發與行銷，透過消費數據掌握市場需求，調整產品與銷售策略。

營運表現上，騰勢2025年度每股盈餘（EPS）達5.65元；2026年上半年EPS達2.24元，今年前八月累計合併營收達6.02億元，較去年同期成長10.61%。

從會員數據來看，騰勢舊客購物會員數近3年增加約3倍，回購率達65%，品牌官網會員年均消費金額同期提升約12.7%。其中，主力產品之一為以BmpP®專利山苦瓜胜肽為核心的「達摩本草」，相關山苦瓜系列近3年累計銷售量突破35萬盒，在momo、蝦皮等主要電商平台維持一定銷售表現，並成為兩大平台年度戰略合作（JBP）品牌。

旗下寵物保健品牌「毛孩時代」主打犬貓營養及保健產品，產品由獸醫師、營養師團隊參與配方設計，並透過電商平台切入市場。騰勢進一步與寵物通路業者萬達寵物合資成立「騰達寵物」，將代理的「ADVANCE 愛旺斯」等品牌導入實體門市及線上通路，擴大寵物食品與保健產品的銷售版圖。

從通路布局來看，騰勢目前仍以電商為主要銷售渠道，同時持續往實體通路延伸，藉由既有品牌及代理商品擴大產品組合。隨著保健食品與寵物保健市場需求增加，公司也將AI數據分析應用延伸至產品開發與行銷，希望縮短新品開發與市場反應時間。

展望後市，騰勢將持續以「達摩本草」、「毛孩時代」等四大品牌為核心，擴充保健食品及寵物保健產品線，並持續拓展線上、線下通路，可望帶動集團營運效益顯著向上，看好未來整體營運表現。

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