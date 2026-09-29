系微將於FTA 2026展現韌體安全領導地位

系微（6231）29日宣布，技術長Tim Lewis將於「韌體測試與分析國際研討會」（FTA 2026）發表三場議程。該研討會將於10月5日在美國加州奧克蘭舉行，並與「軟體測試與分析國際研討會」（ISSTA 2026）同期舉辦。

Insyde Software將分享因應不斷演變的安全威脅、軟體透明度要求，以及客戶與法規遵循需求的實務做法。此次議程也為聚焦韌體測試與安全（特別是 UEFI 與 TianoCore 生態系）的研討會，帶來產業觀點。

「韌體團隊面臨與日俱增的壓力：一方面必須因應不斷演變的資安威脅，另一方面也要滿足日益升高的資安與法規期待。我們分享的實務做法，能將因應這些威脅的方式，從臨時性應對轉變為可重複執行的工程與管理實踐，」Insyde Software 技術長Tim Lewis表示。

Insyde Software 的議程主題如下：A.「面向 EDK2 韌體的 SBOM 可重複生成工具」，聚焦於運用受控組態、共用元件中繼資料與驗證設定檔，直接以客戶指定格式自動產出軟體物料清單（SBOM）的方法。

B.「韌體專屬安全準則」，揭露量產UEFI韌體中七大高風險技術領域，並提出協助開發人員在日常撰碼中辨識漏洞模式的準則。

C.「落實 NSA『UEFI 安全開機管理指引』」，剖析該指引的五大核心要點，以及從「啟用安全開機」轉向「主動管理安全開機」的轉變，並以 InsydeH2O為例，說明韌體負責人可採取的具體步驟。