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抗賣壓真英雄！ 小摩力挺台積電：先進製程明年漲價10% 優於預期

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股29日大跌392點，失守48K大關。儘管盤面個股跌多漲少，不過台積電（2330）由於受到外資預期明年將漲價8%-10%的利多激勵，力抗市場賣壓，股價終場以2,475元平盤作收，表現相對強勢。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）在最新釋出的「亞太科技產業」報告中指出，台積電明年仍利多紛呈，其中最受市場矚目的，是N2、N3等先進製程將漲價8%-10%、優於市場預期。

N5、N7等較舊製程價格調漲幅度較為溫和，對市場來說仍是個正面驚喜；至於成熟製程價格則大致保持平穩，表現優於過往歷史性的價格下跌趨勢。

此外，哈戈谷預期台積電CoWoS先進封裝持續具備漲價與強勁需求動能，2027年綜合晶圓平均銷售單價（ASP）將年增23%，高於今年的17%。

資本支出方面，受益於產能緊缺以及為了抵禦潛在競爭威脅，哈戈谷預計台積電將會按季度調升資本支出指引，並預估台積電2027年與2028年的資本支出分別高達810億美元與900億美元。

小摩 台積電 先進製程

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