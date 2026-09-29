快訊

川普痛批加拿大「世上最糟糕國家」！正式封殺3類加國輸美商品

台灣人在氣什麼？獨家解析Threads十大熱門炎上事件

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 記憶體風向球來了！美光將公布財報 台系概念股上演「押寶行情」

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

美光（Micron）即將公布最新一季財報，成為AI族群的多空風向球，市場屏息以待。由於華爾街投行多數預期美光將繳出亮眼佳績，因而吸引買盤紛紛卡位，激勵台廠如旺宏（2337）、力積電（6770）等29日股價逆勢走強。

記憶大廠美光即將於30日美股盤後公布第4季財報。根據外資高盛證券指出，美光受惠於記憶體持續的供需緊張，將推動另一個強勁的季度，業績有機會超越市場共識與公司指引。

高盛預估，美光第4季營收將超越市場預期的 3% 左右，第4季營收將季增10%-15%，主要由產品組合與額外漲價所推動。根據最新的 DRAM 需求前景及近期價格趨勢，高盛調升美光2026年每股稅後純益（EPS）至106.93美元。

受惠市場紛紛看旺美光，吸引押寶性買盤29日潮湧相關概念股，激勵相關個股股價逆勢走強。如旺宏股價開低收高，終場上漲1.5元、收118.5元，漲幅1.2%；力積電同樣開低震盪走高，終場上漲0.3元、收72.3元，漲幅0.4%。

法人指出，旺宏受惠成熟記憶體缺口擴大迎轉單潮，特別是產能配置的核心邏輯，在於承接國際半導體巨頭退出成熟市場後的結構性獨占商機，使旺宏在全球低容量 eMMC 與 MLC NAND領域，確立了罕見的長期定價霸權。

力積電方面，法人認為，該公司深化 3D AI Foundry 轉型，高密度矽電容獲英特爾（Intel）EMIB 認證並大規模放量，同時下半年邏輯代工持續漲價10%-15%，並積極推進與美光合作的HBM 後製程代工及 IPD 矽電容擴產，未來營運前景看俏。

美光 財報 概念股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

台股10月行情「四多」加持 法人看好大盤挑戰50K

輝達擲1,500億美元買自家股票 估值創10年低 009800掌握AI長線商機

009828重返10元發行價！日韓PCB接力大漲…AI載板2026年產值估增32.3％

相關新聞

王品中秋節4天營收突破3.59億元 推升10月營收看俏

中秋加教師節連假，民眾聚餐熱絡，帶動王品（2727）集團4天業績突破新台幣3.59億元，平均每日業績逼近9,000萬元，尤其是9/25中秋節相較去年中秋節當日，營收年增逾20%，表現亮眼。

科嶠獲利／8月自結稅後純益0.21億元 EPS0.61元、年增22%

科嶠（4542）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，29日應證券櫃檯買賣中心通知公告今自結財報，今年8月合併營收1.24億元，年增195%。稅後純益2,100萬元，年增32%；每股稅後純益0.61元，年增22%。

花旗調升台塑化評等為「買進」目標價大升至108元 看好兩大優勢

外資花旗日前發布報告，將台塑化（6505）調升為「買進」評級，並將目標價大幅提高至108元。報告指出，台塑化擁有兩項獨特優勢，其一是自有VLCC油輪船隊，再者為柴油出口比重高。

併購Interplex添動能 法人調高貿聯獲利預估值及目標價

貿聯-KY（3665）日前正式併入Interplex集團資料通訊業務，可望帶動高速運算（HPC）營收比重明顯提高至五成以上，加上800G主動式乙太網路纜線及電源相關產品拉貨強勁，法人調高獲利預估值及目標價。

萬潤強鎖漲停！法人揭「這動能」訂單看到明年

萬潤（6187）29日以1,310元強攻漲停板。法人表示，萬潤目前產能利用率維持高檔，訂單能見度已看到2027年第2季，隨著矽光子相關設備開始出貨，可望成為除CoWoS之外的新成長動能。

ASIC族群分化！聯發科跌破5千、創意回測8千 「這檔」卻強鎖漲停

AI運算需求由大模型訓練逐步轉向推論與代理式AI，CSP持續擴大自研ASIC布局，帶動客製化運算受到市場關注。台股29日震盪下探，聯發科（2454）、創意（3443）走弱之際，巨有科技（8227）逆勢放量漲停，成為ASIC族群盤中抗空焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。