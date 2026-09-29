王品中秋節4天營收突破3.59億元 推升10月營收看俏

中秋加教師節連假，民眾聚餐熱絡，帶動王品（2727）集團4天業績突破新台幣3.59億元，平均每日業績逼近9,000萬元，尤其是9/25中秋節相較去年中秋節當日，營收年增逾20%，表現亮眼。

今年中秋節與教師節合計共4天連假，許多民眾選擇與家人好友到餐廳相聚，王品集團旗下超過370家門市業績暢旺，不僅「原燒」、「肉次方」、「金咕」三大燒肉品牌營收躍升，其他聚餐品牌如「阪前鐵板燒」、「夏慕尼」、「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「藝奇」、「和牛涮」、「陶板屋」、「西堤牛排」等也受惠節慶效應，中秋節期間來客熱絡，合計中秋節單日營收便較去年同期成長逾20%，9/25-9/28合計4天連假營收突破新台幣3.59億元，成功帶動王品9月業績不淡。

「阪前鐵板燒」、「聚 日式鍋物」的大葉高島屋店於中秋節當日盛大開幕，成功引領話題、挹注業績表現。並分別舉辦開幕好康活動：「聚 日式鍋物」大葉高島屋店10/1前內用消費雙人套餐即享88折優惠，「阪前鐵板燒」大葉高島屋店為品牌全台首家有甜點區的門市，提供升級用餐體驗。開幕期間10/1-10/31內用消費2客套餐，並於社群平台出示指定活動貼文並公開分享，即贈價值660元的日本金目鯛一夜干。

10月將迎來雙十國慶與光復節連假，集團將持續推出更多樣行銷活動與高品質的服務，期能再創新里程碑。