台灣第一家BPO公司即將掛牌上櫃 程曦資訊多元營運模式並進

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）將於30日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於第4季掛牌上櫃。程曦資訊表示，受惠公部門委外服務需求穩定，以及企業數位轉型與AI應用需求增加，2026年上半年合併營收6.22億元，年增11.28%，稅後淨利8,132萬元，每股純益（EPS）2.80元。

程曦資訊1993年創立，從早期語音客服及客服系統建置，逐步拓展至客戶關係管理(CRM)及企業流程委外服務(BPO)，累積逾30年客服營運、流程管理及系統整合經驗。面對生成式AI帶動企業營運模式改變，公司積極投入AI應用落實到企業流程，將 AI 導入既有服務及內部流程，朝「AI賦能的企業流程再造（AI BPR, Business Process Reengineering）」全面發展。不僅在承接的客服管理上全面擁抱 AI，更在內部管理上深度實踐，以高度敏捷度強化組織競爭力，將服務範圍從客服委外智能化進一步延伸至企業流程 AI 化。

程曦資訊受惠公部門委外服務需求穩定，以及企業數位轉型與AI應用需求增加，2026年上半年合併營收6.22億元，年增11.28%，稅後淨利8,132萬元，EPS 2.80元。公司具備技術開發、客服營運、客服即戰力及流程管理等核心能力，可依不同專案需求快速整合資源並投入服務。公司以年約的常態型服務為營運核心，加上承接行政院普發現金、運動部台灣運彩、運動部揮汗有禮等短期任務型專案，形成「年度合約＋任務型專案」的營運模式。

程曦資訊深耕政府、公營事業及企業客戶多年，憑藉跨產業的實戰經驗與深厚的客戶信任基礎，建構出難以複製的市場服務壁壘。2025年案件續約率達93%，奠定穩健的營運基石，並成為公司切入 AI 服務與企業流程再造的關鍵動能。