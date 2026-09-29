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花旗調升台塑化評等為「買進」目標價大升至108元 看好兩大優勢

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑化董事長曹明。記者胡經周／攝影
台塑化董事長曹明。記者胡經周／攝影

外資花旗日前發布報告，將台塑化（6505）調升為「買進」評級，並將目標價大幅提高至108元。報告指出，台塑化擁有兩項獨特優勢，其一是自有VLCC油輪船隊，再者為柴油出口比重高。

報告指出，台塑化透過持有台塑海運20%股權，間接擁有6艘超大型油輪（VLCC），自有船隊可涵蓋約60%～70%的原油運輸需求，因此近期現貨油輪運價大漲，對台塑化的影響相對有限。

此外，台塑化柴油出口比重最高，約達85%，明顯高於韓國S-Oil、SK Innovation的約60%，以及泰國TOP、SPRC的5%～10%。

花旗報告認為，在杜拜原油（Dubai）價格約80美元／桶的情境下，中油（CPC）凍結國內油價對台塑化的利潤壓縮幅度仍屬可控；另一方面，若美國進一步限制柴油出口，台塑化也可能成為受惠者。

此外，相較於中油具供應國內成品油、平穩物價等任務，台塑化在台灣成品油市場市占率僅約22%。報告指出2025年台塑化在台灣的汽油、柴油銷量分別為每日3.5萬桶及1.7萬桶，約占其原油蒸餾裝置（CDU）運轉量的12%。

報告進一步指出，在石化原料部分，台塑化估將自2027年起引入乙烷進料，乙烯產品的競爭力也將獲得改善。

花旗 台塑化 台塑

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