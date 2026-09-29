併購Interplex添動能 法人調高貿聯獲利預估值及目標價

貿聯-KY（3665）日前正式併入Interplex集團資料通訊業務，可望帶動高速運算（HPC）營收比重明顯提高至五成以上，加上800G主動式乙太網路纜線及電源相關產品拉貨強勁，法人調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，貿聯-KY自9月23日起正式併入Interplex，產品涵蓋AI伺服器機殼、機櫃、Busbar、機構件及滑軌等，估計Interplex單一AI機櫃可承製市場規模至少為貿聯-KY現有產品三倍以上。

法人看好，貿聯-KY併購Interplex後，將帶動HPC營收占比重明顯提升，預估2026、2027年整體營收占比分別可達53%、75%，並進一步帶動獲利同步水漲船高。

在光互連業務方面，貿聯-KY除持續承接康寧及Senko光纖連接器封裝組裝業務，亦與ams OSRAM共同開發microVCSEL多芯光纖方案，產品布局逐步由高速銅纜延伸至短距離光互連，添增後續成長動能。

貿聯-KY自6月起客戶拉貨動能恢復，至年底稼動率將維持滿檔，第3季隨xAI及AWS T3拉貨強勁，800G主動式乙太網路纜線及高毛利電源營收比重提升，帶動產品組合轉佳，預估單季營收將季增逾二成，帶動毛利率及獲利同步成長。