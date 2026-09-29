AI題材加持 無敵連攻第二根漲停

無敵（8201）29日漲勢延續，同樣跳空開高後便直奔漲停，漲停價14.6元，上漲1.3元，漲幅9.77%，成交量827張，即將挑戰小前高15.15元。公司上半年虧損幅度收斂，同時切入AI領域，帶動股價擺脫頹勢，連攻第二根漲停。

無敵上半年營收約2.36億，較去年同期微幅成長。上半年虧損約600萬，與去年同期虧損2,100萬相比，虧損金額顯著減少，接近損平。虧損降低的主要原因來自於業外收益的貢獻，上半年業外收益約1,000萬，而去年同期虧損500萬，兩者相差約1,500萬。此外，第2季在業外貢獻下，單季獲利轉虧為盈。

公司拿下高階AI伺服器經銷代理業務後，有望隨著缺料緩解而逐步提高出貨量，帶動營運表現轉佳，同時由於認列方式影響，雖然營收不會有爆發性成長，但獲利結構將獲得改善，本業獲利表現將有所好轉。