法人看好矽光子題材發威 這檔矽晶圓股強勢飆天價

嘉晶（3016）受惠工控、伺服器、車用等需求暢旺，帶動電源管理晶片出貨明顯擴增，目前產能呈現滿載，加上切入矽光子領域有成，2026年開始貢獻營收，法人預期後市營運展望正向，上修評價、獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，隨客戶需求強勁，嘉晶矽磊晶第3季漲價10%至15%，第4季將針對先前未漲價客戶，啟動另一波補漲，整體今年漲價幅度約20%，在產能供不應求下，氮化鎵亦漲價5%至10%。

以目前產線策略來看，嘉晶逐步把4、5、6 吋等小尺寸矽產品規模縮減，將產能轉往8吋，主要著眼於價值含量高的中高壓製程，加上面臨競爭壓力較小，預估整年度毛利率跳升至24.1%。

在矽磊晶擴產方面，法人原先預估總數約等同七至八台產能，為因應客戶需求，已上修至20台，預計擴產完畢後每個月產能將增加約11至12萬片。

法人指出，觀察客戶需求，受惠電源管理晶片在工控、伺服器、車用需求明顯增加，以及IDM廠外溢效應，嘉晶矽磊晶產能滿載，氮化鎵部分拜大客戶導入伺服器應用，產能亦呈現滿載狀態。

嘉晶今年矽光子產品逐步開花結果，法人推估，第4季營收占比可達4.3%，全年約占2.3%，目前總產能約2,700片，預估2027年將擴增至三台機台，總年產能將達13,500片，保守預估營收占比將達8%，產品單價及組合持續轉佳，有利毛利率及獲利提升。