萬潤強鎖漲停！法人揭「這動能」訂單看到明年

萬潤（6187）29日以1,310元強攻漲停板。法人表示，萬潤目前產能利用率維持高檔，訂單能見度已看到2027年第2季，隨著矽光子相關設備開始出貨，可望成為除CoWoS之外的新成長動能。

法人分析，萬潤今年第4季起開始交付矽光子耦合設備，產品涵蓋FAU、光引擎耦合設備及FAU AOI設備，由於屬於全新產品與市場，預期2027年第1季進一步放量，後續若順利完成客戶驗證，有望挹注新的成長動能。

產能方面，法人表示，萬潤設備主要由供應商生產，再由萬潤或合作廠商負責組裝，目前原材料供應尚未出現瓶頸，公司將持續尋找新的合作廠商，預期2027年委外產能可望進一步增加。不過，實際設備出貨及營收認列時程，仍須視客戶驗收進度而定。

法人預估，萬潤2026、2027年營收分別為80.49億元、107.30億元，年增50%、33.3%；每股稅後盈餘（EPS）分別約為24.98元、36.08元，後市可期。