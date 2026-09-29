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ASIC族群分化！聯發科跌破5千、創意回測8千 「這檔」卻強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI運算需求由大模型訓練逐步轉向推論與代理式AI，CSP持續擴大自研ASIC布局，帶動客製化運算受到市場關注。台股29日震盪下探，聯發科（2454）、創意（3443）走弱之際，巨有科技（8227）逆勢放量漲停，成為ASIC族群盤中抗空焦點。

台股29日盤中高低震盪超過470點，ASIC族群同步出現分化。聯發科盤中跌破5,000元大關，創意也回落逾5%、頻頻回測8000元大關；反觀IC設計服務廠巨有科技放量快攻漲停，鎖在337元，盤中漲停價一度掛出近4,500張買單，並帶動智原（3035）、瑞昱（2379）等IC設計股逆勢走強。

巨有第2季業績創歷史新高，每股純益2.59元，累計前8月合併營收達12.63億元，年增73.17%。公司持續布局先進製程，除已切入美系客戶高階奈米製程design-in專案外，多項12奈米以下專案也陸續進入量產階段。

此外，巨有持續強化COT商業模式，整合台積電（2330）設計中心聯盟、新思科技IP OEM夥伴，以及日月光封裝測試合作，提供從IP、設計、APR、DFT、投片到量產導入的一站式服務。公司表示，目前在手訂單維持高檔，對下半年及全年營運展望持續樂觀。

聯發科則是另一項ASIC焦點。多家外資近期出具報告指出，Google為縮短晶片升級周期，並兼顧效能、成本與設計彈性，持續擴大自研TPU、CPU及網路交換器ASIC布局。美系外資預估，聯發科來自Google TPU v8t的銷售額，將由2026年的21億美元大增至2027年的190億美元；隨著xAI加速器專案自2028年下半年開始貢獻，該外資預估聯發科資料中心業務至2028年可達550億美元，並將目標價上調至6,200元。

從產業發展來看，輝達透過NVLink Fusion推動半客製化AI基礎設施，也反映客製化運算的重要性持續提升。隨ASIC應用從資料中心進一步延伸至機器人、自駕與工業自動化等邊緣AI場景，台灣IC設計服務、先進製程、先進封裝與測試等供應鏈，仍將受到市場持續關注。

聯發科 漲停 族群

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