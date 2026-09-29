「大甲媽祖」保佑鋼鐵人 彰源跳空漲停

大甲（2221）29日無視被處置，股價再創新高，衝上180元漲停鎖死，不鏽鋼管廠彰源（2030）表現更為強勢，直接跳空漲停鎖死至33.4元，為連續第二根漲停板，漲停排隊買張達2萬張，但成交量僅近5千張。大甲、彰源強漲帶動鋼鐵股漲勢，美亞（2020）也漲停亮燈，新鋼（2032）大漲逾7%，佳大（2033）上漲5%。

半導體建廠帶動潔淨管線需求，大甲受惠此商機，股價一路飆漲，符合注意交易資訊標準，股價自年9月24日至10月6日近處置，每2分鐘撮合一次，不過仍擋不住漲勢，今仍鎖上漲停板180元。

大甲大漲帶動彰源齊漲，彰源今日直接漲停鎖死至33.4元，股價創3年多新高。法人表示，彰源毛利較高的工業用配管產品占比七成，並積極切入AI及半導體建廠相關配管與純水系統，客戶包括半導體設備廠等，目前訂單能見度高。彰源大陸子公司第2季也受惠當地半導體擴建需求挹注，單季營收年增達72%，帶動合併營收年增26%。

彰源也擴展新廠，摩洛哥廠預計明年首季正式量產，年產能約2,000噸，預估占整體營收約15%至20%。摩洛哥廠輸歐能享有免關稅自由配額，且產品以高規格歐規為主，產品毛利率優於公司平均水準，將成為挹注外銷獲利的重要動能。

彰源第2季獲利為2022年第3季以來最佳，EPS 1.05元，較去年同期的-0.25元轉盈，也比第1季的0.61元成長。毛利率18.76%，年增11個百分點，營益率為12.33%，年增超過12個百分點。其中營業利益達3.93億元，較去年同期的四百萬元年增97倍。