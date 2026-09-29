台積電擬進軍德州打造第二園區？設備鏈先衝 萬潤、鈦昇、昇陽半漲停

中秋連假後首個交易日台股陷入低檔震盪，台積電（2330）展現強韌支撐力，部分設備與先進封裝概念股也強勢表態相挺！其中，業界盛傳台積電擬進軍德州達拉斯打造第二園區、規劃興建多座晶圓廠，帶動萬潤（6187）、鈦昇（8027）、昇陽半（8028）等相關概念股攻上漲停，成為盤面抗跌焦點。

半導體設備圈最新消息指出，台積電為滿足美國供應鏈本土化需求，繼亞利桑那州後，正評估於德州達拉斯啟動第二園區建廠，打造「美南半導體雙核走廊」。業界認為，德州擁有「矽草原」半導體聚落、低稅負及穩定電力等優勢，市場更傳出總投資規模可能高於亞利桑那州的2,650億美元。不過台積電目前尚未證實相關消息，供應鏈也指出仍處於評估階段。

此外，先進技術升級則持續為設備廠挹注動能。歐系外資最新報告指出，AI加速器需求強勁，推升先進封裝產能擴充，預估2027年底全球CoWoS月產能將上修至27萬片，並點名萬潤、弘塑（3131）、致茂（2360）及鴻勁（7769），看好其受惠擴產需求。

其中，萬潤受惠AI、高速運算帶動大尺寸封裝及矽光子發展，精密點膠、貼合與整合設備需求持續升溫，目前產能利用率維持高檔，依客戶需求及專案規劃，市場能見度延伸至2027年第2季。

鈦昇則持續布局TGV玻璃基板、雷射與電漿切割等技術，玻璃基板設備驗證已進入最後階段，預計今年底完成接近量產等級的製程驗證，明年第2季起有機會迎來較大量需求。

另，台積電A16製程預計2026年第4季量產，導入晶背供電技術後，將增加晶圓接合、薄化、CMP、晶背蝕刻及檢測等製程需求，中砂（1560）的CMP鑽石碟、昇陽半的再生晶圓與製程服務也可望受惠。

隨AI晶片朝大尺寸封裝、多晶片整合發展，CoWoS、TGV、CPO及A16等新技術持續推進，台積電資本支出所牽動的設備、材料與先進封裝供應鏈，仍是市場關注焦點。