全球柴油已經缺！川普又考慮限制出口 台塑化大漲重回90元

美國總統川普考慮限制美國柴油出口，來抑制國內價格上漲。若川普確實限制柴油出口，恐使美國供應全球市場的柴油數量下降，加劇供給緊張，進一步推升柴油裂解價差。台塑化（6505）29日跳空開高，盤中大漲近9%，重回90元整數關卡，即將挑戰前高97.9元及百元大關。

白宮國家經濟會議主任哈塞特、財政部長貝森特、貿易代表葛里爾，過去一周分析若是短期禁止柴油出口，可能會有什麼後果，凸顯川普政府認真考慮這麼做。

美伊戰爭使得荷莫茲海峽遲遲無法暢通，加上烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施，美國因此成為全球市場重要的最後供應來源，柴油上個月的周出口量創下新高，每天出口近200萬桶。

然而當美國柴油退出全球市場後，全球缺口可能會把亞洲柴油的價格與裂解價差往上拉。觀察新加坡柴油裂解價差，9月22日來到74.42美元／桶，是2月27日21.11美元／桶的3.5倍，柴油利差維持高檔，有利台塑化第3季煉油事業獲利表現。

台塑化先前預估煉製毛利指出，預期柴油價差將持續維持高點，且仍將大幅超出歷年同期。中東煉廠柴油供給及出口尚未恢復，俄羅斯延長柴油出口禁令，原先接收中東柴油的歐洲及非洲，轉向接收印度柴油，但仍難以彌補中東柴油缺口，所以也依靠美國出口柴油支應，但美國柴油庫存持續下降，使歐洲到貨數量有限，推升歐美柴油價差持續上漲。

根據標普全球海上商品（S&P Global Commodities at Sea）數據，2026年第3季美國可望向歐洲輸送36萬桶/日的柴油，高於戰前的25萬桶/日。8月英國、荷蘭的柴油進口中，美國貨甚至占62%～72%。

台塑化今以90元開高，一度衝達95.5元，盤中大漲近9%，成交量也放大至2.7萬張。