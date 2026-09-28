天品強攻AI高階潔淨

天品（6199）受惠AI伺服器高算力需求持續升溫，帶動水冷、液冷散熱系統滲透率提升，加上新產能陸續開出，AI高階潔淨業務可望成為後續營運成長動能。

天品表示，隨第二條自動化先進產線效益逐步發揮，新增產能可望轉化為營收貢獻，推升下半年營運表現。

天品董事長李振寬表示，AI伺服器水冷架構持續朝高效能、精密化發展，對散熱零組件潔淨度要求同步提高，目前標準已提升至75微米，甚至50微米以下的亞微米等級。由於液冷系統對微小雜質及加工殘留物容忍度極低，精密清洗已成為高階AI伺服器供應鏈的重要製程。

天品透過旗下奈科潔淨科技，導入「亞微米粒子凝聚增長技術」及Class 10無塵室製程，並結合自動化設備與ISO 16232專業檢測能力，提供精密清洗、微粒萃取、顯微分析及品質驗證等一站式服務，目前已切入全球伺服器供應鏈，並獲主要雲端服務業者（CSP）及ODM廠商採用。

天品指出，8月新產能產線全面開出後，隨生產流程持續優化、設備效率提升，加上高階AI伺服器液冷零組件清洗需求暢旺，第二條自動化產線效益逐步顯現，新增產能可望持續挹注營收。