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雋揚鎖定都更、危老改建

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

雋揚國際（1439）目前在手開發有六筆廠辦案、三筆住宅案，以雙北市為大宗，雋揚表示，在國內外環境改變下，接下來不動產市場投資將同步考量財務槓桿，經營重點將轉為國家政策支持的都市更新、危老改建等方向。

雋揚表示，由於利率、建商融資、關稅政策，甚至總體經濟環境的改變，加上營建成本持續上升、生產製程因氣候變化而複雜，以及房價修正與市場降溫等國內外環境改變，接下來不動產市場投資將同步考量財務槓桿，經營重點之一為國家政策支持的都市更新、危老改建等方向。

雋揚國際去年在「內湖洲際」及「翡翠森林 4」等建案的交屋入帳，帶動2025 年第4季獲利表現；2026年，雋揚國際指出，因交屋收入減少，營業利益呈現下滑；截至今年第2季，雋揚在手資產達62.78億元，每股淨值達32.76元。

雋揚國際目前在手開發有六筆廠辦案、三筆住宅案，其中廠辦包括「內湖洲際」、「三重數位」、「土城忠義」、「雋揚元創」、「新店寶元」及「汐止江北」等案；2026 年已決議投入「錦州街」的都更合建案，以及新北市的「塭仔圳」持股比重六成之合建案，再加上「翡翠森林」系列案，共計三筆，開發重心以雙北市為大宗。

都更 危老 雙北

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