聽新聞
0:00 / 0:00

炎洲房產事業迎交屋期

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

炎洲（4306）房地產事業進入交屋期，該公司預估，今年可認列交屋營收約21億元；其中，「炎洲晴」已全數完銷，將與「炎洲奇玉」自第4季起陸續交屋，為本業膠帶及特化品本業以外的營運增添動能。

炎洲表示，上半年房地產交屋金額約2.5億元。接下來，「炎洲晴」總銷金額3.95億元，銷售率達100%；「炎洲奇玉」總銷金額11.42億元，目前銷售率76%。兩案均預計於今年第4季開始交屋，實際營收認列仍將依交屋進度而定。

後續建案方面，北投區「炎洲琉玉」總銷金額23.99億元，規劃於今年9月底公開銷售，預計2030年第3季開始交屋；士林區「炎洲隱玉」總銷金額24.51億元，目前銷售率26%，預計2031年第1季交屋。旗下建案分處銷售與交屋階段，房地產業務後續仍有營收挹注空間。

炎洲也將新北市塭仔圳重劃區列為未來開發重點。公司指出，近期土地分回作業已陸續完成，規劃興建九個建案，預估總銷金額約260億元，後續將依開發進度逐步推進。

炎洲 房產 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房貸又現排撥潮？金管會否認

豪宅門檻不動 建商推兩戶合一策略

房貸排隊等錢又來了？金管會否認排撥 銀行曝三原因

CPO設備供應商出貨爆發 直得、高明鐵等啟動擴廠計畫

相關新聞

瞄準AI基建商機 輝達、博通衝CPO

輝達、博通搶攻AI基建新世代交換器（Switch）商機，預定明年分別推出全新支援共同封裝光學（CPO）新平台。法人指出，輝達、博通與供應鏈敲定新平台產品明年上半年開始量產出貨，帶旺上詮（3363）、波若威、合聖等相關概念股後市。

東元三動能點火營運 後市可期

東元（1504）受惠北美大馬達、離岸風電與AI資料中心等三大動能齊發，營運持續加溫。高盛證券最新報告指出，東元大舉搶進東南亞模組化資料中心（MDC）商機，不僅切入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，亦瞄準日本主權AI市場，產品組合持續優化，後市看俏。

奇鈦科擴展高值化事業

奇鈦科（3430）積極擴展高值化新事業，除紫外光吸收劑專利產品獲歐洲法規認證，公司表示，今年將朝電池材料市場前進、並推進抗藍光產品導入速度，先產品明後年有望進一步發酵。

廣華整併陸廠 催動業績

廣華整併大陸廠區，海外訂單撐營運。汽車零組件廠廣華-KY（1338）近期陸續調整產能與接單重心，該公司將整併中國大陸廠區、集中生產線，同時擴大海外高毛利產品出貨，以提升營運動能。

華星光、訊芯、眾達迎轉單

美國傳出將再度擴大管制大陸光通訊供應鏈，鎖定中際旭創、新易盛等光通訊指標陸企。法人認為，美國若出手管制大陸光收發模組，華星光（4979）、訊芯-KY、眾達-KY等台灣光通訊相關廠商有望迎轉單。

ASIC商機火熱 聯發科夠利

聯發科（2454）大啖ASIC商機，獲得華爾街投行大力激賞，繼瑞銀證券後，美銀與伯恩斯坦證券也陸續釋出最新報告，認為聯發科多元化的AI ASIC管道將支撐獲利成長，因此分別給予「買進」及「優於大盤」評級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。