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炎洲房產事業迎交屋期
炎洲（4306）房地產事業進入交屋期，該公司預估，今年可認列交屋營收約21億元；其中，「炎洲晴」已全數完銷，將與「炎洲奇玉」自第4季起陸續交屋，為本業膠帶及特化品本業以外的營運增添動能。
炎洲表示，上半年房地產交屋金額約2.5億元。接下來，「炎洲晴」總銷金額3.95億元，銷售率達100%；「炎洲奇玉」總銷金額11.42億元，目前銷售率76%。兩案均預計於今年第4季開始交屋，實際營收認列仍將依交屋進度而定。
後續建案方面，北投區「炎洲琉玉」總銷金額23.99億元，規劃於今年9月底公開銷售，預計2030年第3季開始交屋；士林區「炎洲隱玉」總銷金額24.51億元，目前銷售率26%，預計2031年第1季交屋。旗下建案分處銷售與交屋階段，房地產業務後續仍有營收挹注空間。
炎洲也將新北市塭仔圳重劃區列為未來開發重點。公司指出，近期土地分回作業已陸續完成，規劃興建九個建案，預估總銷金額約260億元，後續將依開發進度逐步推進。
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