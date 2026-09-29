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高端腸病毒疫苗 進軍越南

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

高端疫苗（6547）宣布，該公司的腸病毒71型疫苗25日起正式在越南開始接種，透過當地大型疫苗接種體系VNVC（Vietnam Vaccine Joint Stock Company）在越南全國建立近300個疫苗接種中心，快速強化社區防護網，希望替飽受腸病毒重症威脅的越南孩童建立抗體。

高端疫苗指出，在開打首日，根據VNVC最新公布，包括河內、胡志明市、峴港、芹苴及其他地區湧入數萬筆接種登記，其中3歲以下幼兒約占70%，反映越南家庭對EV71疫苗的高度需求。

高端疫苗是第一家也是目前唯一一家進入越南公共體系的腸病毒疫苗開發公司。隨著9月25日在越南正式開始接種，高端疫苗合作夥伴Substipharm Biologics 與越南疫苗接種體系VNVC，先於9月21、22兩天，在胡志明市與河內接連舉辦兩場EV71科學研討會，邀集台越兒童感染症與新生兒科專家，從疾病負擔、疫苗臨床實證到台灣實際接種經驗進行交流，為EV71疫苗在越南的正式落地建立科學與臨床基礎。

為深化台越對於EV71疾病防治與疫苗實證數據，9月21日及22日分別於胡志明市、河內舉行「EV71手足口病防治新時代——從科學實證到行動：守護越南兒童」科學研討會，由VNVC與Tâm Anh醫療體系共同舉辦，Substipharm Biologics參與合作。

兩場研討會分別邀請台灣兒童感染症專家黃立民教授及邱南昌教授，以「From Taiwan to Vietnam: Real-world Experience in EV71 Vaccine Implementation」為題，向越南醫界分享台灣從EV71疫苗臨床研究、上市到實際接種與後續追蹤的經驗。

疫苗 越南 腸病毒

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