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泛用樹脂跌價 亞聚有壓
地緣局勢反覆擾動油價下，泛用樹脂市場面對成本端支撐減弱，上周報價普遍回落，每公噸各有20至110美元跌價，供應商包台塑（1301）、台聚、亞聚等供應商短期營運恐承壓。
市場人士指出，觀察近期油市變化，受到沙烏地阿拉伯東西向輸油管道部分恢復的影響，加之有美國護航一些油輪通過荷莫茲海峽的傳言，以及第三方斡旋下伊朗提出暫時重新開放該海峽的提議，供應擔憂有所緩解。
不過，由於胡塞武裝與沙烏地阿拉伯衝突再起，美伊能再次達成協議的可能性倍受質疑，荷莫茲海峽與紅海局勢仍然緊張，歐美原油期貨跌宕起伏。
以紐約商品交易所11月輕質原油期貨來看，上一周淨跌3.67美元，跌幅3.82% 。
在最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）方面，用於塑膠袋（如冷凍袋、夾鏈袋）、軟包裝膜、食品包裝袋、醬料瓶的低密度聚乙烯（LDPE）來看，近一周來，由每公噸1,375美元一路跌到1,265美元，跌價110美元。
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