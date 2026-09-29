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寶雅衝營運三路並進 全年業績表現可望優於去年

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
寶雅今年同步推進美妝店型改裝、門市數位化及展店，擴大營運規模。 寶雅／提供
寶雅今年同步推進美妝店型改裝、門市數位化及展店，擴大營運規模。 寶雅／提供

寶雅（5904）今年同步推進美妝店型改裝、門市數位化及展店，擴大營運規模。公司規劃將24家既有門市改裝為「POYA Beauty」，全年新開60家店，並逐步導入電子貨架標籤與自助結帳設備。

法人認為，改裝效益與新店業績陸續挹注，今年營運表現可望優於去年。

店型升級是寶雅強化既有門市業績的重點。今年規劃改裝的24家門市，將從商品組合、陳列方式及購物動線著手，轉為更聚焦美妝的POYA Beauty店型。寶雅也積極引進日本、韓國及泰國等地的代購熱門彩妝品牌，增加美妝保養商品選擇，吸引消費者進店選購。

寶雅指出，已完成改裝的門市，營運表現均有正向改善，後續將持續複製改裝模式，提升既有據點經營效益。目前美妝保養類商品營收占比已達45%，是公司營收成長的重要動能。隨更多門市完成改裝，美妝商品布局也將與店型調整相互配合，擴大既有門市的銷售機會。

在擴大通路方面，寶雅今年設定全年展店60家的目標，長期則以800家店為展店目標。新店陸續開出，有助增加營收來源；既有門市同步改裝，則著重提升單店經營表現。透過新舊門市兩端並進，寶雅持續擴大美妝保養及生活用品市場布局。

門市數位化也進入推進階段。寶雅先前公告，預計斥資逾4.16億元取得智慧電子貨架標籤系統，並於全台近500家門市陸續建置約210萬片電子標籤。新開門市已率先導入，既有門市將分批更新，預計明後年全面推進。電子標籤導入後，可協助門市處理商品標價與價格更新作業，提升日常營運效率。

自助結帳設備方面，寶雅規劃由去年底約50座，增加至今年底150座，持續調整門市結帳與作業流程。隨展店規模擴大，如何運用數位設備提高門市營運效率，也成為支撐後續展店的重要工作。

法人認為，寶雅今年營運將同時受惠於新店開出、既有門市改裝，以及重要促銷檔期買氣。後續可觀察24家門市改裝進度、60家新店開出情形，及數位設備導入後的營運效益；若各項規劃順利推進，全年營運可望維持成長。

寶雅 泰國 美妝

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