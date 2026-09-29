全球煉油產業拉警報，呈結構性緊缺，在地緣政治干擾下，台塑化（6505）第3季煉油利差有望創高，且全年度營運將持續受惠於全球煉油供需格局，對全年獲利表現預期樂觀，Q4營運可望持續交出亮眼成績單。

台塑化表示，9月煉油廠煉量為每日50.8萬桶，產能利用率可達94%，預計第3季平均產能利用率91%。展望後市，預估汽、柴油價格仍將維持強勢。

法人指出，台塑化雖烯烴（石化）事業受下游需求牽動，但整體營運仍受煉油事業帶動、加上公用事業表現亦穩健，預計第4季持續受惠油價因素，營運表現將延續前三季強勁動能。

法人也表示，雖印度、中國及中東等多地皆有新的煉油產能規畫，但預期仍受限於料源、技術問題，拖慢新產能增加進度；加上歐美老舊產能關停、中東戰事損壞既有設備，預期全球煉油供給將持續一段為期不短的緊縮格局，對台塑化煉油利差及外售油品有利。

台塑化先前預估煉製毛利表現指出，柴油因大西洋柴油供給依舊緊張，且美國柴油庫存持續下降，使歐洲到貨數量仍然有限，加上俄羅斯延長柴油出口禁令，目前大西洋區僅能依靠美國出口柴油支應，推升歐美柴油價差持續上漲。

此外，目前中東煉廠柴油供給及出口尚未恢復，導致原先接收中東柴油的歐洲及非洲，轉向接收印度柴油，但仍難以彌補中東柴油缺口，預期柴油價差將持續維持高點，且仍將大幅超出歷年同期。

汽油部分，台塑化表示，近期美東汽油庫存依舊偏低，且目前柴油價差持續位於歷史高點，促使美國煉廠增加供應柴油、並減少汽油生產，致汽油庫存截至年底都難以增加。

此外，巴拿馬運河水位偏低，且通行船舶數量開始減少，導致大西洋區汽油難以供應美西及南美西部，近期已經有部分韓國汽油往南美移動。加上日本短期尚有進口需求，有助於亞洲汽油基本面持穩。

台塑化表示，儘管即將進入汽油需求淡季，但今年中東與俄羅斯出口將大幅減少，印度和西歐過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口，預期亞洲汽油價差仍可維持強勢。