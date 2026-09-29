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華星光、訊芯、眾達迎轉單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

美國傳出將再度擴大管制大陸光通訊供應鏈，鎖定中際旭創、新易盛等光通訊指標陸企。法人認為，美國若出手管制大陸光收發模組，華星光（4979）、訊芯-KY、眾達-KY等台灣光通訊相關廠商有望迎轉單。

綜合外電報導，美國兩黨國會參議員共同提出《保護國家安全系統免受中國光收發器威脅法案》，目的是限制美國聯邦政府相關採購光通訊模組限制，以確保美國國家安全，中際旭創、新易盛等陸企均被納入管制。

受相關消息影響，大陸光通訊族群昨（28）日普遍重挫跌，中際旭創股價一度下跌近10%，終場下跌9.03%，收盤價為人民幣815元，為本月初以來相對低點；新易盛昨日收盤跌8.11%、收人民幣399.7元，為近兩周來低點。

業界認為，中際旭創、新易盛、天孚通信等陸企合計取得全球光收發模組逾七成市占率，美國提出的法案當中，提到將有五年過渡期，讓美國及盟國有時間打造替代供應鏈。

法人指出，由於大陸光通訊廠在光收發模組市場幾乎取得獨霸地位，輝達、亞馬遜及微軟等美系大廠都有與相關紅色供應鏈廠商合作，短時間其他光通訊廠要替代相當不易，不過目前有跨入LPO、FAU、ELSFP等光通訊模組的華星光、訊芯及眾達等台廠，後續有機會受惠這波轉單商機。其中，眾達是博通在CPO、ELSFP等光通訊領域長期合作夥伴，先前又收購跨足高精密塑膠及金屬機構件的品固集團，後續有機會強化光收發模組市場布局。

華星光 訊芯 眾達

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