三商家購擴大加盟布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

三商家購擴大加盟布局，旗下美廉社、OKmart加盟門市占比已突破46%，朝50%目標邁進。公司以自有展店與加盟並行，加快零售據點擴張，依不同商圈條件，運用雙品牌展店。

三商家購近年持續強化加盟制度，加盟門市在整體布局中的比重逐步提高。公司指出，透過合作夥伴參與門市經營，有助於增加展店彈性與效率；未來也將持續提供營運支持，推動加盟門市占比提升。美廉社與OKmart分別布局社區型超市及便利商店，兩品牌在店型、商品結構與服務型態上各有定位。三商家購表示，雙品牌可依商圈需求選擇合適的門市型態，接觸不同零售市場，擴大通路覆蓋。

在招募加盟夥伴方面，三商家購推出「0元加盟金」方案，限定區域另有最高24萬元創業激勵金，以及3萬元提前接店獎勵金。

布局 美廉社 超市

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