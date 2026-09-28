大研生醫衝刺海外市場

保健食品業者積極衝刺海外布局，拓展市場版圖。大研生醫（7780）今年除持續推動新品策略，也將加速布局澳洲市場，與強化台灣、日本市場營運綜效；綠茵則持續深耕日本市場，自研產品出貨快速成長外，也持續向外尋找新的成長動能。

大研生醫表示，今年國際市場布局持續推進，日本市場目前以自營官網與Amazon平台為主要通路，銷售表現延續去年成長態勢，會員回購率與新客拓展同步提升，旗下保健食品今年也將陸續導入澳洲市場，進一步擴大海外銷售版圖。

大研生醫董事長林東慶指出，公司積極推動「大健康」布局，澳洲市場除了保健食品逐步導入，也規劃投資養生村，主要看好當地高齡福利制度完善及銀髮族需求成長。

同樣積極拓展海外市場的綠茵，今年以來日本市場維持高速成長，多項自研產品透過代理商推廣，出貨量逐月提升，包括Antromax牛樟芝菌絲體、Insumate專利定序19肽、MussLift專利藍貽貝萃取及BeauSaki專利燕窩萃取等產品陸續出貨，上半年日本市場營收較去年同期增長4.5倍，占整體營收比重提升至2%。

綠茵表示，海外市場成長有助降低國內保健食品市場趨於飽和的影響，除持續深耕日本市場，下半年也將增加Citrusvel柑橘萃取（HPMF）銷售，並整合代工配方產品由日本出口至東南亞市場，利用日本製造及免關稅優惠，進一步擴大東南亞市場成長動能。

台灣保健食品業者近年積極向海外延伸，透過自有品牌、自研配方及國際通路布局，逐步擴大市場規模。