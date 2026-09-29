光洋科、金益鼎 衝資源循環

東元（1504）受惠北美大馬達、離岸風電與AI資料中心等三大動能齊發，營運持續加溫。高盛證券最新報告指出，東元大舉搶進東南亞模組化資料中心（MDC）商機，不僅切入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，亦瞄準日本主權AI市場，產品組合持續優化，後市看俏。

2026-09-29 00:48