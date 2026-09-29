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光洋科、金益鼎 衝資源循環
環境部推《資源循環促進法》確立政策方向，促使科技業者為免除未來資源循環促進費，並落實產源責任，推升光洋科（1785）、金益鼎、中台及佳龍等在供應鏈角色升級。科技廠與循環廠合作模式已從過往單純委託外部清運，轉向建立高純度提純與在地閉鎖循環體系。
業者分析，高階AI硬體原料純度極度敏感，過去回收廢料多降級轉售為次級金屬，附加價值有限。隨著全球爭奪關鍵戰略金屬資源，電子廢棄物蘊藏的金屬價值遠高於天然礦石，促使科技廠要求回收業者將廢料轉化為符合原廠規格的綠色原物料，重新反饋回供應鏈。
光洋科持續精進金、銀、鉑、鈀、釕、鎵等貴稀金屬自行回收精煉純度，每年減少近38.5萬噸碳排放，構築高韌性的綠色原料供應網，協助晶片大廠降低採購碳足跡，展現高階材料研發競爭力。
金益鼎深耕城市採礦與電子廢棄物清運，並取得美、日、台等多國太陽能板全回收零掩埋發明專利，更因應台商供應鏈移轉，加速泰國廠布局。
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