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萬年清訂單延伸至明年
萬年清（6624）積極搶攻智慧水務商機，公司表示，目前在手訂單維持穩健，能見度一路延伸至2027年下半年。隨著淨零排放與水資源循環利用需求增溫，各專案後續隨工程進度陸續推進與認列，為中長期營運奠定基礎。
萬年清指出，長線訂單能見度能直達2027年，主因客戶對廢水處理除符合排放標準之外，更重視藥劑效率、汙泥減量與能耗控制，帶動環工服務智慧化。該公司全力推進「AI治水平台」，導入數據蒐集與即時監控機制，持續深化高科技、先進封裝及傳統工業客戶的服務深度。
海外布局方面，受惠印度與東南亞製造業擴產，帶動廢水建置與回收需求轉強，也是推升後續在手訂單的重要動能。萬年清除深耕台灣本土市場，亦積極開拓越南與印度等地的水處理與永續工程，並同步強化廢水回收、光氧化及沼氣生質能源等多元技術布局。
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