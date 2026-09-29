元山攻液冷散熱 添動能

車用暨散熱模組廠元山（6275）位於高雄仁武新廠的液冷實驗室近期即將完工落成，屆時將有效提供客戶完整的AI液冷與氣冷系統模擬服務，搶食AI液冷散熱商機，最快明年起顯著貢獻業績。

據悉，元山的高階運算液冷實驗室具備380kW資料中心工作環境熱源，以及高達30,000CFM風量量測能力，為滿足高階散熱產品嚴格生產需求，該廠區增設無塵室等級製造車間，進一步完善從研發到製造的一條龍雙軌技術布局。

元山前八月營收28.55億元，年增1.1%。為滿足AI伺服器與高階散熱模組的訂單需求，元山已啟動東莞廠區產能擴充計畫，預計擴產完成後月產上看60萬台，第3季起逐步放量貢獻。

元山強調，今年為公司AI液冷散熱與自動智能駕駛產品重要布局、測試與驗證期，隨核心研發能量逐步釋放、新產線與液冷標準實驗室量能全面陸續到位，預期相關技術2027年起可望逐步開花結果，成為推升集團營運成長重要動能。