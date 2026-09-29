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嘉澤新品助攻 業績向上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

嘉澤（3533）受惠新一代中央處理器（CPU）插槽（Socket）商機大開之餘，隨著輝達Vera Rubin與超微新平台導入，帶動新產品系統單晶片附加記憶體模組（SOCAMM）出貨量逐步提升，加上水冷快接頭（UQD）產能開出，法人估，這兩項新產品將貢獻嘉澤明年營收約10%，業績展望看好。

另一方面，嘉澤在近封裝光學（NPO）Socket領域開發進度順利，將在明年下半年量產，法人預估，該產品初期營收占比低於5%，隨著各大平台未來逐步採用NPO scale-up方案，將成為嘉澤中長期成長動能。

嘉澤之前表示，新產品SOCAMM進入量產，UQD業務也開始突破，訂單持續增加，工廠擴產，使得下半年業績仍會有支撐，預期第3季持平第2季。

隨著英特爾與超微伺服器新平台第4季量產，將帶動產能快速爬升，樂觀看待2027年業績展望。

嘉澤第2季營收比重為：伺服器55.36%、筆電8.2%、桌機14.46%、策略客戶7.68%、車用7.63%、工控醫療2.35%、轉投資嘉基4.31%。

嘉澤指出，持續看好伺服器需求，下半年SOCAMM與UQD量產後，伺服器比重持續上升。至於桌機因為缺料，業績下滑；筆電則是持穩；策略客戶業績持平；車用客戶新機種進入量產，案件數愈來愈多，車用營收比重持續上升；工控醫療持續增加。

嘉澤指出，UQD業務取得突破，7月進入量產，當月營收占比約1%，工廠同步快速擴產，若產能擴充進度順利，依照7月營收占比推估，下半年UQD營收占比有機會進一步提高到2%至3%；至於明年貢獻，由於仍涉及新機種及產能擴張，目前尚無法提供明確預估。

談到英特爾與超微伺服器新平台轉換狀況，嘉澤透露，部分新平台現階段處於少量出貨、供客戶驗證的階段，樂觀看待第4季進入小量產，較大量出貨落在明年初。

嘉澤指出，依目前取得的客戶預估展望，英特爾新平台明年滲透率將持續提升，部分平台占比有機會超過50%，甚至達60%至70%；超微新平台明年占比預估突破30%，有機會來到40%左右。

嘉澤 業績 超微

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