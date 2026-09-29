博大今年營收挑戰新高

利基型電源廠博大（8109）受惠擴產效益顯現，加上醫療、鐵道及工業邊緣AI三大成長動能點火助攻，法人看好，博大今年營收有望首度突破20億元大關，創新高，年增率挑戰三成。

博大不評論法人預估的財務數字，強調看好下半年營運優於上半年，全年營收朝新高邁進。

博大前八月營收14.63億元，年成長30.7%，該公司今年來自高階工業設備、軌道／交通運輸及醫療設備等利基市場需求維持穩健，加上新產能陸續到位，帶動營收持續向上。

因應客戶訂單需求，博大去年已加碼擴大15%產能，今年來自台灣、越南及無錫等三座廠再新增30%產能，整體訂單能見度已看到明年第1季。

博大日前表示，今年來自醫療及交通鐵道訂單均有雙位數成長，其中，鐵道營用營收占比將逾兩成，訂單能見度已看到明年，主要來自亞洲及歐洲等市場需求。

博大聚焦直流電源轉換器設計及製造，並提供相關系統設計代工等服務，以P-DUKE為品牌行銷，產品主要應用於通訊、高階工業、交通運輸、航太及軍用等高階用途。

法人點名，博大終端客戶群廣泛，涵蓋台積電、施耐德、ABB、豐田、艾司摩爾（ASML）、空中巴士等國際大廠，並且已在半導體產業深耕20年以上。